Шок: 82-летнюю пенсионерку из Бричан изнасиловал и задушил 32-летний сельчанин

Шок: 82-летнюю пенсионерку из Бричан изнасиловал и задушил 32-летний сельчанин

Бездыханное тело 82-летней женщины обнаружили на полу в доме в селе Хлина Бричанского района. Инцидент произошёл 17 марта.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Как выяснилось, пишет deschide.md, 32-летний мужчина сначала изнасиловал, а затем, испугавшись, что жертва может сообщить в полицию, задушил пенсионерку.

Задержанный – житель того же населённого пункта, ранее судимый. Мужчина задержан на 72 часа, на его имя возбуждено уголовное дело.

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