Шок: 82-летнюю пенсионерку из Бричан изнасиловал и задушил 32-летний сельчанин

0

Бездыханное тело 82-летней женщины обнаружили на полу в доме в селе Хлина Бричанского района. Инцидент произошёл 17 марта.



Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Как выяснилось, пишет deschide.md, 32-летний мужчина сначала изнасиловал, а затем, испугавшись, что жертва может сообщить в полицию, задушил пенсионерку.

Задержанный – житель того же населённого пункта, ранее судимый. Мужчина задержан на 72 часа, на его имя возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.