Шок: 8-летняя девочка из Яловен подверглась сексуальным домогательствам со стороны незнакомца

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8-летнюю девочку заманил к себе домой и подверг сексуальным извращениям незнакомый мужчина. Инцидент произошёл вчера в Яловенском районе, когда ребёнок возвращался из школы. Мать девочки обратилась с заявлением в полицию.

Как заявила для deschide.md пресс-секретарь ИП Яловен Сильвия Ветку, несовершеннолетней оказывают психологическую помощь. В то же время ведётся расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Предполагаемым агрессором оказался 54-летний мужчина из того же района. Он не женат и часто употребляет алкоголь. На данный момент подозреваемый задержан, на его имя возбуждено уголовное дело.

Предварительно было установлено, что девочку, когда она возвращалась из школы, мужчина заманил в дом, пообещав ей конфеты и шоколад. Воспользовавшись беззащитностью ребёнка, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.