Шок: 79-летнюю старушку из Фалешт изнасиловали и обокрали

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Над 79-летней жительницей Фалешт надругался неизвестный мужчина. Злоумышленник отключил свет в доме, вытащил стекло из рамы окна и проник в жилище. Неизвестный украл у пенсионерки 110 леев.

Инцидент произошёл сегодня ранним утром, пишет jurnal.md. Мужчина угрожал жертве ножом и принудил её вступить с ним в сексуальные отношения.

После случившегося пострадавшая пришла к своей внучке и всё рассказала. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.