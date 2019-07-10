Шок: 79-летнюю старушку из Фалешт изнасиловали и обокрали

Шок: 79-летнюю старушку из Фалешт изнасиловали и обокрали

Над 79-летней жительницей Фалешт надругался неизвестный мужчина. Злоумышленник отключил свет в доме, вытащил стекло из рамы окна и проник в жилище. Неизвестный украл у пенсионерки 110 леев.

Инцидент произошёл сегодня ранним утром, пишет jurnal.md. Мужчина угрожал жертве ножом и принудил её вступить с ним в сексуальные отношения.

После случившегося пострадавшая пришла к своей внучке и всё рассказала. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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