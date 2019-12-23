Шок: 61-летнюю жительницу Сорок изнасиловал односельчанин

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45-летний мужчина изнасиловал 61-летнюю жительницу Сорок. Жертва обратилась в полицию, заявив, что инцидент произошёл в селе Вэдень в ночь на 16 декабря.

Незнакомец проник в дом пожилой женщины и принудил её к половому акту, пишет unimedia.info со ссылкой на observatorul.md. По данным ИП Сороки, подозреваемый был опознан и задержан. Ранее его судили за убийство. Мужчина был освобождён в марте этого года после того, как отсидел 13 лет в тюрьме.

21 декабря подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Мужчина сознался в содеянном. По факту случившегося проводится разбирательство.