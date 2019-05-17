Шок: 26-летний житель столицы изнасиловал младшую сестру

Шок: 26-летний житель столицы изнасиловал младшую сестру

26-летний мужчина изнасиловал свою 14-летнюю сестру. Страшный инцидент произошёл прошлой ночью в квартире на улице Христо Ботева.

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения после вдыхания клея, что привело к галлюцинациям, пишет unimedia.info. Применив физическую силу, он изнасиловал сестру.

Известно, что жертва и её брат проживали только с матерью, которой не было дома во время случившегося. Вернувшись домой, женщина сообщила об инциденте в полицию.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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