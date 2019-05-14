ШОК: 16-летняя девушка, которую изнасиловали шестеро мужчин и сбросили с балкона, скончалась в больнице

0

Вчера, 13 мая, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась 16-летняя девушка, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии и впала в кому после того, как шестеро мужчин её изнасиловали и сбросили с балкона седьмого этажа. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь БСМП Светлана Горя, а также пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру, передаёт unimedia.info.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 4 на 5 мая в одной из квартир дома в центре столицы. После того, как подозреваемые вернулись с праздника, организованного за городом, они направились в квартиру, в которой находились две девушки, одна из них – 16-летняя. В результате психологического давления они изнасиловали девушек, а чтобы скрыть следы преступления, сбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры седьмого этажа. Второй потерпевшей удалось сбежать и вызвать полицию.

Четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 26 лет были задержаны. Сейчас они находятся под арестом на 30-дневный срок. Примечательно, что один из них совершил преступление, находясь под предварительным домашним арестом, наложенным за грабёж, совершённый 2 месяца назад. Ещё двое подозреваемых были объявлены в розыск.