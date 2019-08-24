Шойгу на встрече с Додоном: Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе близ села Колбасна (ФОТО)

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Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с Президентом РМ выступил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова.

– Поблагодарил господина Шойгу и в его лице – российское руководство, отметив, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе. Заверил Министра обороны РФ в том, что озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В продолжение встречи президент отметил, что это первый за 28 лет независимости Республики Молдова приезд главы российского военного ведомства в нашу страну. Игорь Додон поблагодарил Сергея Шойгу за принятое приглашение и подчеркнул символичность его приезда именно сегодня, когда мы отмечаем 75-летие освобождение Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции.

В ходе беседы стороны пришли к единому мнению о важности возобновления полноценного стратегического партнерства между нашими странами, в том числе на уровне Парламента и Правительства. Глава государства поблагодарил Российскую Федерацию за помощь Молдове в торгово-экономической сфере, в области защиты наших мигрантов, а также за ее важную роль в политическом урегулировании приднестровского конфликта. В этом контексте особо выделил миротворческую операцию, проводимую на Днестре.