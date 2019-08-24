Шойгу: 75-летие освобождения Молдовы отметят миллионы россиян (ВИДЕО)

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Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц ВОВ и отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Об этом, выступая на церемонии на Шерпенском плацдарме, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он напомнил, что “плечом к плечу здесь самоотверженно сражались представители разных национальностей. Их подвиг навсегда останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, и послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую важно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за великую Победу”.

– Необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории. Сегодня в Москве, по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, будет произведен праздничный салют. Вместе с вами знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России. Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются. Поздравляю со славной датой, желаю ветеранам доброго здоровья и благополучия, а всему молдавскому народу – мира и процветания, – сказал он.

В рамках церемонии Сергей Шойгу также передал министру обороны Молдовы Павлу Войку боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской Краснознаменной ордена Суворова бригады и 507-го армейского истребительного противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неувядаемой славой в борьбе с фашистами. Боевые знамена ранее бережно хранились в Центральном музее Вооруженных Сил РФ.