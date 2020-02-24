Шквалистый ветер в Комрате повредил крыши и снёс рекламный щит (ВИДЕО)

0

Мощный шквалистый ветер повредил крыши, а также снес рекламный щит в Комрате. У десятков домов оказались повреждены кровли. Ветер повредил шифер и обрушил его на землю.

На перекрестке улиц Третьякова и Осипенко в Комрате ветер повалил рекламный щит. Часть жителей автономии этим днем осталась без электричества из-за обрыва линий электропередач, передаёт gagauzinfo.md.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, частично без электричества остались 66 населенных пунктов Криулянского, Чимишлийского, Оргеевского, Теленештского, Каларашского, Новоаненского, Хынчештского, Рышканского, Флорештского, Единецкого районов, Гагаузии и муниципия Кишинев.