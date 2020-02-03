Школы и лицеи Кишинёва обяжут декларировать имущество, купленное за счёт родительского фонда

0

Все муниципальные общеобразовательные учреждения Кишинева должны обнародовать информацию о закупках, осуществленных в прошлом году, а также опубликовать на своих веб-страницах планы закупок на 2020 год. Информация должна быть предоставлена до 10 февраля.

Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан на заседании муниципальных служб, говоря о необходимости обеспечении прозрачности в деятельности муниципальных учреждений.

Градоначальник также выразил возмущение беззакониями, которые творятся в образовательных учреждениях столицы, начиная от сбора денег от родителей и заканчивая отсутствием транспарентности в расходовании средств. Ион Чебан заявил, что с 15 февраля в учреждениях начнутся проверки без предварительного уведомления.

– Предупреждаю руководителей всех учебных учреждений: хватит покупать золотые цепочки, сумки от Gucci и прочее. С 15 февраля любое учебное заведение, в котором не будет опубликована информация о тратах, будет наказано, – сказал Чебан.

Примар обратился к замначальника Главного управления финансов Олесе Пшеницки, вице-примару Анжеле Кутасевич и исполняющему обязанности руководителя Главного управления образования, молодежи и спорта Андрею Павалой с поручением обеспечить контроль проверок в образовательных учреждениях.