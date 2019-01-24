Школьный автобус, две “скорые” и шесть грузовиков оказались в снежном плену на трассах страны (ВИДЕО)

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Согласно данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, за последние 24 часа спасатели и пожарные пришли на помощь в 18 ситуациях, вытащив застрявшие в снегу на трассах страны машины.

Помощь понадобилась в районах: Рышкань, Унгены, Хынчешты, Шолдэнешты, Единец, Сорока, Кэлэрашь, Резина, Кагул, АТО Гагаузия, а также в муниципии Кишинев. Вблизи Паркан Шолдэнештского района спасатели вызволили из снежного плена школьный автобус без учеников, а возле Рубленицы Сорокского района – машину скорой помощи с пациентом в салоне. В Резине из снега вытащили 6 грузовиков, а в Унгенах – машину скорой помощи, которая спешила на вызов.

Спасатели на севере Молдовы пришли на помощь жителям села Валя Норокулуй, оказавшимся заблокированными в результате снежной стихии. Пожилым людям и людям с ограниченными возможностями привезли и раздали хлеб. Помощь была оказана 11 семьям.

ГИЧС продолжает следить за ситуацией по всей стране. В случае рисковых ситуаций граждан просят звонить по номеру 112.