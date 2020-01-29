Школьных медсестёр переведут в подчинение Центров семейных врачей

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Медсёстры дошкольных и доуниверситетских образовательных учреждений перейдут в подчинение Центров семейных врачей. Соответствующий проект по изменению Закона о здравоохранении и Кодекса об образовании решила на сегодняшнем заседании утвердить Парламентская Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ.

В настоящее время медицинские услуги для детей и контроль качества пищевых продуктов осуществляется медицинским работником, который является членом коллектива учебного заведения. В этой ситуации, пишет moldpres.md, руководство образовательных учреждений может повлиять на решение медицинского работника в связи с качеством продуктов питания, поставляемых в эти учреждения.

По мнению авторов законопроекта, предложенные изменения могут решить и другую существующую в настоящее время проблему – проблему замены медработника на период его ежегодного отпуска или болезни. В условиях, когда медработник может быть заменён только другим сотрудником учебного заведения, у которого нет медицинского образования, качество медицинской помощи, предоставляемой детям, не может быть гарантировано.