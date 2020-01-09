Школьники вернулись к занятиям после 15-дневных зимних каникул

Школьники вернулись к занятиям после 15-дневных зимних каникул

Зимние каникулы в Молдове закончились. С сегодняшнего дня учащиеся начальных, гимназических и лицейских классов вернулись к занятиям.

После зимних каникул, начавшихся 25 декабря 2019 года, сегодня, 9 января, начался второй учебный семестр, который завершится 29 мая 2020 года. Следующие каникулы у школьников начнутся 5 марта и продлятся всего четыре дня, передает tvrmoldova.md.

Стоит отметить, что в Молдове насчитывается более чем 1 200 учебных заведений, в которых обучаются около 340 тысяч детей.

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