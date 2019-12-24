Школьники уходят на зимние каникулы

Школьники уходят на зимние каникулы

Учащиеся начальных, гимназических и лицейских классов уходят во вторник, 24 декабря, на зимние каникулы, которые продлятся 15 дней. Дети вернутся к занятиям 9 января следующего года.

Таким образом, сегодня последний день, когда дети пришли на занятия. 9 января начнется второй семестр обучения, который завершится 29 мая 2020 года. А следующие каникулы, весенние, стартуют 5 марта.

По данным на начало учебного года в более чем 1200 учреждениях начального и среднего общего образования РМ обучались около 340 тысяч детей.

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