Школьники похитили 2 секатора и рулетку с дачи пенсионера в Слободзее

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В столичное УВД обратился 68-летний бендерчанин с заявлением о краже с дачи, расположенной в селе Терновка. Мужчина пояснил, что за время его отсутствия пропали 2 секатора и рулетка на 5 метров, а припаркованного на участке микроавтобуса оказались разбиты стёкла. Сумма ущерба составила 5 000 приднестровских рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили круг подозреваемых. Ими оказались школьники, жители Терновки. Двум из них – по 16, ещё одному – 13 лет. Как выяснилось, они неоднократно наведывались на территорию домовладения дачника. Похищенное имущество изъято по месту жительства одного из подростков.

По факту кражи проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.