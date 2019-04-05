Школьник в Бендерах на спор перебегал дорогу на красный и чуть не оказался под колесами маршрутки

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Бендерского Восстания и Старого в Бендерах. Когда пассажирский микроавтобус марки Mercedes проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, внезапно на проезжую часть выбежал ребёнок. Он ударился о правое боковое зеркало и упал. Водитель маршрутки вызвал скорую.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, внешних телесных повреждений у 9-летнего школьника не было. Однако для проведения обследования его доставили в городскую детскую больницу. У юного пациента диагностированы сотрясение мозга, ушибленная ссадина левой стопы, гематомы в области голени и в височной части головы. Ближайшие несколько дней он проведёт в хирургическом отделении под наблюдением медиков.

Как следует из показаний очевидцев происшествия, школьники на спор перебегали дорогу на запрещающий красный сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей напомнить своим детям о том, что игры у дороги и на дороге недопустимы и могут привести к плачевным последствиям.