Школьница провела неделю в больнице после неудачной прогулки

9-летняя жительница села Карагаш Слободзейского района провела неделю в больнице с сотрясением головного мозга. Травму девочка получила 7 ноября в результате инцидента на прогулке.

Школьница гуляла с мамой по парку и на какой-то момент пропала из поля зрения. Как оказалось, ребёнок по невнимательности упал в чашу пустого фонтана. Пострадавшую доставили в Республиканский центр матери и ребёнка.

Органы правопорядка расследуют обстоятельства происшествия, пишет mvdpmr.org.