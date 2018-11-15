Школьница провела неделю в больнице после неудачной прогулки

Школьница провела неделю в больнице после неудачной прогулки

9-летняя жительница села Карагаш Слободзейского района провела неделю в больнице с сотрясением головного мозга. Травму девочка получила 7 ноября в результате инцидента на прогулке.

Школьница гуляла с мамой по парку и на какой-то момент пропала из поля зрения. Как оказалось, ребёнок по невнимательности упал в чашу пустого фонтана. Пострадавшую доставили в Республиканский центр матери и ребёнка.

Органы правопорядка расследуют обстоятельства происшествия, пишет mvdpmr.org.

 

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