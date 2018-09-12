Школьница попала под колеса машины в Тирасполе (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в центральной части города.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель Lexus, совершая поворот направо с улицы Манойлова на улицу Карла Маркса, сбил несовершеннолетнюю. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Скорая помощь доставила 14-летнюю пострадавшую в ГУ «Республиканский центр матери и ребёнка». Медики диагностировали у неё ушиб ноги. Назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.