Школа народной дипломатии

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Александр Ганин – о комитете, связях с соотечественниками и образовательных программах

Санкт-Петербург – это не только культурная столица России, но и крупнейший центр мирового просвещения. Для того чтобы это осознать, надо хоть краешком сердца прочувствовать этот великий город. Такую возможность предоставляет соотечественникам правительство Санкт-Петербурга.

О том, как это происходит, коррепондент «АиФ в Молдове» побеседовал с начальником отдела по связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Александром Ганиным.

Становление по Путину

– Александр Александрович, когда и с какой целью был создан Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга?

– Комитет был создан ещё в 1991 году, когда формировалось правительство нашего города. Санкт-Петербург изначально был основан как город, продвигающий культурные ценности и вторая столица России, своеобразное «окно в Европу». Когда формировалась администрация города в её современном виде, возникла необходимость учреждения такой структуры. Первым человеком, который занимался его становлением, был нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин. Задачи комитета – поддерживать связи с регионами России и с зарубежными партнёрами.

– По каким направлениям работает комитет?

– Это международные связи, межрегиональное сотрудничество и работа с соотечественниками. Каждое из этих направлений имеет свой спектр мероприятий. Что касается работы с соотечественниками, то у нас разработано пять основных направлений. Одно из них – это поддержка ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Мы предлагаем площадку, где можно познакомиться, пообщаться и в дальнейшем поддерживать какие-то контакты. Но мы никому ничего не навязываем. И если участники наших программ продолжают общение, то мы это только приветствуем. Мы рады, что такие встречи происходят в Санкт-Петербурге.

Трепетная тема

– История блокадного Ленинграда – это особая, трепетная тема…

– Особенно в этом году, когда город отмечает 75-летие снятия полной блокады. Дважды в год (27 января и 9 мая) мы чествуем ветеранов – в этом году вручили жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом, памятные знаки по случаю 75-летия полного освобождения города от фашистской блокады. В апреле в очередной раз был реализован образовательный проект для школьников «Читаем блокадную книгу». В наш план работы в этом направлении входит организация фотовыставок, посвящённых освобождению города, Международная конференция, приуроченная к 75-летию снятия блокады и роли республик бывшего СССР в освобождении Ленинграда и множество других мероприятий.

– Ваш отдел курирует образовательную программу для соотечественников, проживающих за рубежом, по истории России – «История государства Российского», которая реализуется при содействии Культурно-исторического университета. И в этом году впервые она была посвящена театру. С чем это связано?

– Образовательная программа по истории России в этом году была реализована уже в 16-й раз. 2019-й объявлен в России Годом театра – именно этот факт и определил тему образовательной программы. В этом году в ней приняло участие более 60 человек из 20 стран, в том числе и из Молдовы. Судя по отзывам участников, в выборе темы мы не ошиблись. Культурные ценности – это то, что объединяет все страны мира. Возможно, в будущем мы ещё обратимся к теме театра.

– Существует ли обратная связь с соотечественниками, которые являлись участниками ваших программ?

– Для нас важно, чтобы соотечественники, которые стали участниками наших программ, высказывали своё мнение касательно самой организации, делились идеями, подсказывали новые темы. Обратная связь необходима, чтобы мы знали, к чему стремиться, над чем работать и как улучшать наши программы. Также важно, чтобы, вернувшись в страны проживания, участники делились полученными знаниями.

Инвестиции в общение

– Через какие структуры вы взаимодействуете с соотечественниками, проживающими за рубежом?

– Вся работа с соотечественниками ведётся при координации наших дипломатических учреждений. Некоторые мероприятия мы проводим совместно с Министерством иностранных дел, в каких-то случаях подключается Россотрудничество. Поэтому всё общение, подбор кандидатов согласовывается с посольствами, консульствами стран и отделениями Россотрудничества.

– Каждый культурный проект нуждается в материальной поддержке. Из каких средств финансируются ваши проекты?

– Все мероприятия финансируются из бюджета Санкт-Петербурга. Эти деньги, как выразились участники проектов, инвестируются в развитие народной дипломатии. Те люди, кому интересен Санкт-Петербург, кому близок русский язык, могут стать участниками наших проектов, углубить свои знания и завести новых друзей.

Объединяющее звено

– В плане Комитета по внешним связям, опубликованном на сайте, более 130 различных мероприятий, с которыми может ознакомиться любой желающий. Могут ли соотечественники, проживающие за рубежом и желающие принять участие в проектах, напрямую обратиться к сотрудникам комитета?

– Мы не практикуем общение в частном порядке. Комитет является государственным субъектом и не проводит самостоятельную внешнюю политику. Поэтому мы обязаны учитывать мнение российских дипломатических учреждений.

– Россия в какой-то степени является объединяющим звеном, которое сближает соотечественников, проживающих за рубежом. Ведь мы на самом деле очень мало знаем друг о друге. Как долго Россия способна нести ношу объединяющего звена?

– На мой взгляд, в данной ситуации должен наблюдаться двусторонний процесс. Со своей стороны, мы предлагаем площадку, где можно познакомиться, пообщаться и в дальнейшем поддерживать какие-то контакты. Но мы никому ничего не навязываем. И если участники наших программ продолжают общение, то мы это только приветствуем. Мы рады, что такие встречи происходят в Санкт-Петербурге.

В ТЕМУ

Россия – страна с распахнутой душой

Михаил Давыдов, руководитель Российского центра науки и культуры в Кишинёве:

– Российской Федерацией разработан ряд программ, которые ориентированы на иностранных граждан, в том числе и на соотечественников, проживающих в разных государствах, в частности в странах СНГ. В этих программах обязательно принимают участие представители Республики Молдова.

В качестве примера можно привести Санкт-Петербург, где ежегодно проходят разноплановые мероприятия культурно-исторического назначения. Культура и история – самые важные звенья, объединяющие многие народы. С Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга мы сотрудничаем достаточно плотно. Участникам запоминаются такие образовательные программы, как «История государства Российского» и «Мы сохраним тебя, русская речь». Молодёжи очень нравится форум «Русское зарубежье». Большой интерес представляют мероприятия, связанные с блокадой Ленинграда. Петербуржцы трепетно относятся к тем событиям и готовы делиться сокровенной памятью о военном лихолетье. Ежегодно в Санкт-Петербург съезжаются люди, пережившие блокаду. Другой проект – «Читаем блокадную книгу» – объединяет людей разных возрастов, приезжающих в город на Неве из многих стран.

Комитет по внешним связям очень серьёзно занимается организацией продвигаемых проектов, они тщательно продумываются, подкрепляются культурной программой, которая включает интересные экскурсии. Все участники возвращаются домой с массой положительных эмоций. Кроме Санкт-Петербурга свои программы для соотечественников разрабатывают и другие субъекты Российской Федерации.

К молодёжным программам можно отнести и обучение граждан Молдовы в России. РЦНК совместно с посольством РФ ежегодно отбирает около 500 претендентов на обучение в российских вузах. Российское образование отличается тем, что включает в себя лучшие черты классического советского образования, помноженного на современные новаторские тенденции. Кстати, дополнительные возможности поступления в вузы России открываются перед теми, кто сдал ЕГЭ – это сегодня можно сделать, не выезжая за пределы Молдовы.

РЦНК работает со всеми правительственными и общественными организациями Республики Молдова, которые открыты к общению. Мы всегда рады плодотворному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Наталья Устюгова