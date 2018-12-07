Шёл, шёл и незаметно границу прошёл: украинец случайно забрёл в Молдову после встречи с друзьями

В отношении 62-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.

Патруль Пограничной полиции сектора Троицкое задержал гражданина Украины в тот момент, когда он намеревался незаконно пересечь государственную границу. Он направлялся в сторону населённых пунктов Изерлия (Молдова) и Петровск (Украина), сообщает пресс-служба Пограничной полиции РМ.

В ходе допроса нарушитель сообщил, что он проживает в селе Петровск Тарутинского района. По его словам, он возвращался домой после «встречи» с приятелями и по невнимательности оказался на территории Республики Молдова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Гражданину соседнего государства грозит штраф в размере до 750 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.