Шёл по коридору и просто упал: школьник из Бельц скончался в больнице

Трагедия в одной из семей села Елизаветовка случилась после того, как 12-летний ученик 6-го класса бельцкого лицея М. Еминеску упал в школьном коридоре. Мальчика срочно доставили в больницу, но, к сожалению, через несколько дней он скончался.

Директор лицея М. Еминеску Нина Грапэ рассказала deschide.md, что у мальчика случилась остановка дыхания, и он упал, когда шёл по коридору.

Лежащего на полу ребёнка заметил учитель, который немедленно вызвал скорую помощь. Камеры видеонаблюдения установлены на каждом этаже. На них видно, что когда мальчик упал, вокруг него не было никого. Он просто шёл по коридору, но в какой-то момент у него внезапно подкосились ноги. Врачи доставили его в больницу в Бельцах, а затем перевезли в больницу в Кишинёве, но, к сожалению, не смогли его спасти. Это настоящая трагедия для родителей и для нашей школы, — прокомментировала директор учебного заведения.

По словам директора лицея, в медицинской карте мальчика не было указано, что он страдал от какого-либо хронического заболевания.

По словам медиков, у мальчика была скрытая пневмония, которую своевременно не пролечили. По словам родителей, в третьем классе у ребёнка уже был подобный кризис, который произошёл на спортивной площадке. Мальчик потерял сознание и упал, однако в тот раз врачам удалось привести его в чувство.

Обстоятельства инцидента выясняются.