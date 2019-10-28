Шишкин: Подумайте о будущем Кишинева и голосуйте сердцем! (ВИДЕО)

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Когда-то были жемчужинами, а теперь превратились в руины. Многие здания Кишинева, с которыми десятки тысяч горожан связывают свои самые теплые воспоминания, иначе, как развалинами, сегодня не назовешь. Молдавской столице нужен настоящий хозяйственник, который вернет городу былое величие, а всем нам – гордость за Кишинев, уверен мастер искусств, известный актер Александр Шишкин. Он призывает всех жителей муниципия подумать о будущем своих детей, и 3 ноября обязательно выйти на выборы и отдать свой голос сердцем тому, кто этого больше всего заслуживает.

– Старое не вернешь, конечно. Объединиться надо, в наше время нужно объединиться всем. Тот же Крылов, в свое время написал басню: «Лебедь, рак и щука». Почитайте эту замечательную басню, там все сказано. У нас в течение 30 лет происходит то, что описывается в басне. Каждый тянет в свою сторону, но, в первую очередь, каждый тянет в свой карман. И мы забываем и про город, и про страну, и про наше будущее, – отметил он в интервью для Accent TV.

Чтобы прервать этот порочный круг, нужно не оставаться безразличными, а 3 ноября выбрать достойного, профессионального градоначальника, уверен Александр Шишкин.

– Я не прошу, я призываю вас прийти 3 числа на выборы. Подумайте о будущем своих детей, о будущем этой страны и этого города. Голосуйте сердцем за того, кто исправит ситуацию в нашем городе! – добавил актер.