Шишкин: Голосуйте за Иона Чебана! Он знает, как вывести наш город из кризиса (ВИДЕО)

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Известный актёр Александр Шишкин призвал кишинёвцев быть активнее и выйти в это воскресенье, 3 ноября, на выборы примара муниципия Кишинёв. Он отметил, что впервые за 12 лет у нас появился шанс выбрать настоящего градоначальника, человека, который будет заботиться о наших проблемах и о проблемах города, а не превратит Кишинев в политическую трибуну.

– Я прошу вас, выделите 5 минут, придите и проголосуйте, попросите своих друзей, знакомых и родственников, чтобы они тоже правильно сделали выбор. Кишинёв, ну зачем нашу судьбу должны решать пригороды? Будьте активными, прошу вас, – призвал Шишкин.

Свой видеоролик актёр снял на фоне недостроенного государственного молодёжного драматического театра «С улицы роз» имени Юрия Хармелина.

– Я не зря выбрал это место. Впервые за 12 лет у нас появился маленький лучик надежды, что это здание будет достроено, а у ваших детей будет прекрасное место, где они будут проводить и вечера, и утренние спектакли, и душа их будет наполняться прекрасным, светлым и вечным. Голосуйте за Иона Чебана! Он действительно знает, как вывести наш город из кризиса. Не упустите эту возможность, приходите 3 ноября и проголосуйте за Иона Чебана. Позвоните своим близким и родным и попросите, чтобы они тоже отдали свой голос за настоящую команду профессионалов, – призвал Шишкин.

Напомним, что в это воскресенье, 3 ноября, состоится второй тур выборов примара муниципия Кишинёв.