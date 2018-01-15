Щедрый Киртоакэ: сотрудницу примэрии отправили за рубеж за счет ведомства (ДОКУМЕНТ)

Всё это время Габриела Чумак продолжала получать зарплату, несмотря на то, что отсутствовала на рабочем месте и своих должностных обязанностей не выполняла.

Очередной скандал, связанный с именем отстраненного от должности генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ. На сей раз предметом обсуждений стало возбужденное Антикоррупционной прокуратурой уголовное дело и всплывшие в ходе расследования детали, в очередной раз подтвердившие, что либерал превышал свои должностные обязанности.

Согласно материалам дела, в 2014-2015 годах Дорин Киртоакэ распорядился делегировать главу Управления по международным связям, региональному сотрудничеству и европейской интеграции Габриелу Чумак якобы для участия в программах Европейского инвестиционного банка. Впоследствии Чумак стала кредитным специалистом в рамках ЕИБ, однако продолжала числится в документах как сотрудник примэрии и даже обогащаться за ее счет. В частности, в результате проведенных проверок выяснилось, что поездка Чумак в Люксембург, имеющая явно личный характер, обошлась бюджету примэрии в 227 тысяч 985 леев. В то же время Чумак продолжала получать необоснованно получать зарплату в примэрии, а это еще 121 тысяча 920 леев.

По факту произошедшего инициировано разбирательство. Учитывая то, что был нанесен ущерб местной публичной власти, Антикоррупционная прокуратура просит Муниципальный совет Кишинева делегировать своего представителя, который будет отстаивать интересы администрации города в данном деле.

Отметим, что ранее председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан заявил, что эти деньги должны быть возвращены лично из кармана Дорина Киртоакэ.