Шестерых заключённых перевели из России в молдавские тюрьмы

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 836 человек. 68 человек были освобождены, 58 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 044 участвовали в общественных работах. 6 заключённых были переведены из России: 2 – в бельцкую тюрьму №11 и 4 – в кишинёвскую тюрьму №13.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 235 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 24 задержанных, а 9 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакетика с предположительно наркотическим веществом и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.