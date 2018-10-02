Шестеро заболевших корью детей из Копчака выписаны из больницы

Все шестеро детей из гагаузского села Копчак, которые в сентябре заболели корью, получили амбулаторное лечение и уже выписаны из больницы.

Как сообщила заведующая Центром здоровья села Копчак Ирина Ялама, все шестеро детей прошли курс лечения в Чадыр-Лунгской районной больнице и теперь чувствуют себя хорошо, пишет gagauzinfo.md.

– Эти дети были из числа контактных с больными. Инкубационный период прошел. Они не были привиты против кори и потому переболели. Сейчас все дети выздоровели и находятся дома. Самочувствие у них хорошее, жалоб нет. Надеюсь, после этого их родители все-таки согласятся привить детей, – рассказала Ирина Ялама.

Она также добавила, что переболевшие корью дети прививаются согласно индивидуальному плану.

– Родители детей, которые до сих пор отказывались прививать их против кори, после того как они переболели, соглашаются ставить прививки. К примеру, сегодня у нас было пятеро детей, которые переболели корью. Для каждого ребенка будет отдельная схема вакцинации, – пояснила врач.

Напомним, единственной мерой предотвращения заражения корью является вакцинация. Прививку от кори необходимо ставить по достижению ребенком одного года. Следующие вакцинации проводится в 5-6 лет и 14-15 лет. Вероятность заболеть ребенку корью в возрасте до одного года очень мала.