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Шесть трасс, на которых сегодня будут «дежурить» радары

Шесть трасс, на которых сегодня будут «дежурить» радары

НИП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

Таким образом, сегодня стоит остерегаться радаров на следующих трассах:

• R 1: Кишинев – Унгены;

• R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия;

• M 2: Кишинев – Сороки;

• М 1: Кишинев – Дубоссары;

• R 30: Новые Анены – Каушаны;

• R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.

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