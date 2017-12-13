Шесть трасс, на которых сегодня будут «дежурить» радары

НИП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.
Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автолюбителей о том, на каких трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.
Таким образом, сегодня стоит остерегаться радаров на следующих трассах:
• R 1: Кишинев – Унгены;
• R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия;
• M 2: Кишинев – Сороки;
• М 1: Кишинев – Дубоссары;
• R 30: Новые Анены – Каушаны;
• R 34: Хынчешты – Леова – Кагул.
Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию, по возможности объезжать загруженные перекрестки и не проявлять на дорогах агрессию.
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