Шесть человек попали в больницы страны с переохлаждением и обморожением

За последние 24 часа несколько человек пострадали из-за длительного пребывания на холоде.

В частности, у пятерых человек было диагностировано переохлаждение, а у одного – обморожение. Случаи зарегистрированы в северных районах страны (Бельцах, Сынджерей и Сороке), в центре республики (Криуляны), а также в муниципии Кишинев.

Пострадавшим была оказана первая помощь. Помимо длительного пребывания на холоде, причинами возникших у них переохлаждения и обморожения стали, в разных случаях, употребление алкоголя, отсутствие жилья, а также отсутствие отопления в доме, пишет today.md.