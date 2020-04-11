Шесть чартерных рейсов для молдавских граждан запланированы на следующей неделе

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) информирует об организации чартерных рейсов с 13 по 18 апреля из Рима, Амстердама, Венеции, Парижа, Лондона и Берлина.

Как уточнили в ведомстве, 13 апреля из Рима самолёт вылетит в 13:10. Цена билета – 145 евро. 14 апреля будет организован чартерный рейс из Нидерландов. Вылет из аэропорта Амстердама запланирован на 14:10. Цена билета – 154 евро.

15 апреля наши граждане, пишет moldpres.md, смогут вернуться домой из Венеции. Вылет назначен на 17:00, стоимость билета – 129 евро. Ещё один самолёт вылетит из Парижа в 14:00. Цена билета – 203 евро.

17 и 18 апреля будут организованы рейсы из Лондона и Берлина.

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