«Шериф» против друзей России: Жителей Приднестровья призывают голосовать против Додона и ПСРМ, – СМИ (ФОТО)

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Нешуточные страсти разгораются в эти дни в Приднестровье. Жителей левого берега Днестра, обладающих молдавским гражданством, призывают голосовать за партию «Шор» или антироссийскую Демократическую партию, но только не за пропрезидентскую Партию социалистов, провозглашающую своей целью восстановление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Стоимость каждого голоса оценивают в 20 долларов.

«Заманчивые» предложения для жителей Приднестровья открыто публикуются в социальных сетях – преимущественно, в группах, где общаются жители Левобережья, или с личных страниц.

– Кто хочет заработать 20 долларов? Требование – наличие булетина с молдавским гражданством. Пишите в личные сообщения, — гласит одно из таких посланий, размещенных в открытом доступе.

На условиях анонимности жители Приднестровья рассказали порталу actualitati.md о том, что за данными призывами стоит компания «Шериф». Граждан обещают обеспечить транспортом, накормить и заплатить по 20 долларов, если они проголосуют «либо за Шора, либо за Плахотнюка».

Также известно, что на этих же условиях своих сотрудников с молдавским гражданством обязывает проголосовать на выборах руководство подконтрольных «Шерифу» предприятий.

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