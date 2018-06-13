Схема на миллионы

О взяточничестве в одном из ведущих вузов страны

В Академии экономических знаний Молдовы студенты сдавали экзамены и дипломные работы за деньги. По результатам исследования Комиссии по университетской этике, каждый третий студент вынужден был платить по требованию преподавателей. Эксперты считают, что это результат проводимой властью политики за последние десять лет.

Оценки за деньги

Каждый месяц в Молдове всплывает на поверхность какой-то коррупционный скандал: то чиновников кишинёвской мэрии взяли с поличным за махинации с продажей земельных участков, то врачей задержали за сговор с фармацевтами и выписку рецептов на дорогие лекарства с истекающим сроком годности, то сотрудников Агентства государственных услуг и работников автошкол вывели на чистую воду за незаконную выдачу водительских прав. А 5 июня стало известно о существовании коррупционной схемы в Академии экономических знаний Молдовы (ASEM). Десятки человек, среди которых были лекторы академии и посредники, работавшие за пределами учебного заведения, зарабатывали на том, что предлагали студентам помощь в сдаче экзаменов, в производственной практике, в подготовке курсовых и дипломных работ.

В ходе расследования сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией и Прокуратурой антикоррупции были выявлены многие члены сети, собраны аудио- и видеодоказательства. Оказалось, что коррупционный бизнес развивался свободно прямо перед зданием академии через посредников, которые составляли одно из главных звеньев цепи. За этими лицами был установлен надзор. Выяснилось, что они выявляли студентов с задолженностями и предлагали помочь успешно сдать любой экзамен. За определённую сумму, которая зависела от сложности услуги, посредники связывались с преподавателями ASEM, предлагали им часть денег, полученных для решения проблемы, а остальную оставляли себе за посредничество.

За сдачу экзамена член группы получал от каждого студента до 1 тыс. леев, за оценку по производственной практике просили 1-1,5 тыс. леев. Дороже всего обходилась дипломная работа – €400-550. Преподаватели оценивали студентов фиктивно, в большинстве случаев без их присутствия на экзаменах.

Пока собраны неопровержимые доказательства примерно на 60 участников мошеннической схемы. В ходе обысков, проведённых в Академии экономических знаний, в кабинетах и в квартирах преподавателей и других членов сети, были найдены списки студентов, более двух миллионов леев в разной валюте, а также список лиц, которые были вознаграждены за организацию сдачи экзаменов, производственной практики, дипломных работ.

На основании выявленных доказательств прокуроры завели сразу несколько уголовных дел по статьям за пассивную и активную коррупцию и за извлечение выгоды из влияния, которые объединили в один общий процесс.

Из общего числа подозреваемых девять были задержаны на 72 часа, по истечении которых трёх посредников, выявлявших «проблемных» студентов, задержали на 30 суток, двух преподавателей поместили под домашний арест, а одного отпустили под судебный контроль. Ещё троих фигурантов по делу освободили под подписку о невыезде, так как они сотрудничают со следствием.

Провал реформы

– Коррупционный скандал в Академии экономических знаний Молдовы – яркий пример провала реформы системы образования в нашей стране и той политики, которую планомерно проводила власть в этой сфере последние десять лет, – убеждён советник президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

По его мнению, следует принять срочные меры, потому что Молдова может потерять систему высшего образования, веру молодых в существование справедливого общества. Количество студентов катастрофически снижается каждый год, а многие вузы на грани закрытия. Если десять лет назад в вузах Молдовы обучалось 130 тыс. студентов, то сейчас – 75 тыс. А к 2020 году, как показывает исследование Всемирного банка, их количество вообще упадёт до 55 тыс.

– После таких позорных скандалов в странах Европы министр выходит с объяснениями, – заявил депутат парламента от ПСРМ Владимир Односталко. – У нас министр Бабук молчит. Значит, знала… Министр должна публично извиниться перед гражданами и подать в отставку.

Вот только подаст ли…

Анастасия Погодина