Шашлыки в разгар пандемии обернулись штрафами для семерых мужчин. Полиции пришлось применить слезоточивый газ

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Семь мужчин в возрасте 25-30 лет заплатят солидные штрафы за несоблюдение режима карантина. Накануне вечером в одном из дворов на Ботанике они устроили застолье с шашлыками.

Инцидент произошел на бульваре Дачия. На призыв правоохранителей прекратить веселье и разойтись по домам мужчины ответили агрессией. Они не подчинились требованиям полицейских, вследствие чего последние были вынуждены применить слезоточивый газ. Впоследствии всех семерых доставили в участок для дачи показаний, пишет unimedia.info.

Теперь каждому из них грозит штраф в размере 25 тысяч леев. Напомним, что с прошлой недели в Молдове запрещено собираться группами больше трех человек, а также посещать места массового скопления людей.

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