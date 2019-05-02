Шашлычная в Доме профсоюзов. Кто наказан за гибель людей в Одессе?

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5 лет тянется официальное расследование по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. За гибель 48 человек в сгоревшем Доме профсоюзов так никто и не ответил. За это время приговоры получили только 2 антимайдановца.

После госпереворота в Киеве активисты «Антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между антимайдановцами и радикалами из Евромайдана, а также футбольными фанатами, которых целенаправленно свозили в город. Палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись участники «Антимайдана», подожгли. По одной из версий, орудием преступления были бутылки с «коктейлем Молотова». Радикалы добивали тех, кто пытался спастись. По официальным данным, погибли (в том числе в больницах) 48 человек. За медицинской помощью обратились 247 пострадавших. Были госпитализированы 99 человек, из них в тяжелом состоянии — 35.

В сентябре 2017 года Черноморский городской суд оправдал 19 подозреваемых в массовых беспорядках антимайдановцев. Семнадцать из них отпустили сразу, а двоим предъявили новые обвинения. 2 мая 2019 года Центральный районный суд Николаева заново начнет рассматривать дело по обвинению одессита Сергея Долженкова и гражданина РФ Евгения Мефедова в публичных призывах к свержению конституционного строя. По событиям 2 мая к ним нет вопросов даже у предвзятого украинского правосудия.

Из участников столкновений из числа сторонников Евромайдана или футбольных фанатов до суда не довели никого: их вину доказывать никто не собирается. Были вопросы к нескольким чиновникам и правоохранителям, которые не предотвратили кровавую развязку событий. Но пока на суды ходит тогдашний начальник областного УВД Петр Луцюк. Его заместитель Дмитрий Фучеджи в бегах.

В годовщину массовых беспорядков 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине представит в Одессе аналитическую справку, связанную с этими событиями. Как сообщила на днях пресс-служба миссии, документ презентует ее руководитель Фиона Фрейзер. Несмотря на то, что детали справки не афишируются, уже примерно понятно, насколько объективным будет этот доклад. В «кратком обзоре событий» участники конфликта названы «сторонниками единства» (Украины) и «сторонниками федерализма».

На Зеленского нет надежды?

Сегодня многие на Украине надеются, что новый президент и его команда наконец-то прикажут нормально расследовать те страшные события и виновные все-таки окажутся на скамье подсудимых. Но бывший депутат Одесского облсовета, координатор объединения «Боротьба» Алексей Албу, чудом выживший в тот злополучный день, таких иллюзий не питает. Он напоминает, что Зеленский — политик, ориентированный на олигарха Коломойского. А за событиями 2 мая маячит тень именно этого олигарха.

Как отметил Албу, многие ультраправые организации получали финансирование от бизнес-структур, контролируемых Коломойским, о чем он сам неоднократно с гордостью упоминал. «Так, в 2009 году при поддержке Коломойского националистическая партия „Свобода“ выиграла досрочные выборы в Тернопольский областной совет. Деятельность „Правого сектора“ (организация запрещена в РФ), различных „сотен самообороны Майдана“ и добровольческих батальонов была бы невозможна без поддержки Коломойского», — уверен Албу. Политик напомнил, что при Порошенко откровенно саботировалось расследование событий 2 мая. Специально созданной для расследования комиссии Верховной рады не предоставляли никаких документов. Высшие должностные лица в нарушение закона игнорировали запросы комиссии.

Албу уверен, что и при Зеленском правда никому не будет нужна.

«Я допускаю, что новая власть захочет поставить точку в этом вопросе, но сделает так, чтобы реально виновные в массовом убийстве одесских оппозиционеров как можно скорее ушли от наказания», — говорит он.

Экс-депутат напоминает, что все эти 5 лет через украинские СМИ и соцсети активно распространялась информация о том, что люди «погибли случайно»: задохнулись в дыму или разбились при падении с высоты, спасаясь из огня. «Это не так. Многие погибли от пулевых ранений, колотых и резаных ран. Были забиты до смерти, выбираясь из горящего дома, а также задушены», — говорит Албу.

Профсоюзный мангал

Между тем в здании Дома профсоюзов до сих пор идёт ремонт. Но это не помешало во дворе сожжённого здания построить шашлычную. На заднем дворе построили беседку с кирпичным мангалом. Здание так и находится на балансе Федерации профсоюзов Украины. Председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский заявил, что в установке мангала не видит ничего плохого: «Он никому не мешает». Охранник учреждения отпугивает всех, кто пытается сфотографировать или снять это на телефон.

При этом полиция серьёзно готовиться к очередной годовщине трагических событий. В Одессе будет ограничен доступ на Куликово поле и Соборную площадь. Вход к местам проведения массовых мероприятий — только через фильтрационные пункты («рамки»).

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, мероприятия 2 мая в Одессе «требуют серьезного внимания». Что неудивительно: в Одессу съезжаются радикалы из «Национального корпуса» (организация запрещена в РФ). В 6 вечера начнется их марш по главным улицам города, который плавно перейдет в посвященное «победе над врагами Украины» факельное шествие. СБУ опасается массовых беспорядков и просит одесситов быть максимально внимательными в течение всей пасхальной Седмицы, а «подозрительных лиц, проявляющих интерес к местам скопления людей, объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям, военным объектам и административным зданиям», немедленно сдавать силовикам. Только речь, видимо, идёт не о подозрительных националистах. СБУ просит слать электронные письма «о намерениях относительно совершения сепаратистской и террористической деятельности». Пять лет прошло, а образ врага не меняется.