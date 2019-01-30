Шарившему по карманам пассажиров троллейбуса мужчине грозит тюремный срок (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах и городском транспорте задержали 40-летнего жителя столицы по подозрению в краже мобильного телефона и кошелька.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл в троллейбусе маршрута №22 в то время, когда он двигался по бульвару Штефан чел Маре. Подозреваемый попытался вытащить из кармана 24-летней девушки мобильный телефон, а у 55-летнего мужчины украл кошелёк и мобильный телефон.

Жертвы карманника немедленно сообщили в полицию, в результате чего подозреваемый был задержан и сопровождён в инспекторат. Ущерб, причиненный пострадавшим, составляет 11 000 леев. Стоит отметить, что задержанный ранее привлекался к ответственности за преступления подобного характера.

Мужчина был помещён в изолятор на 72 часа. По факту карманной кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 27 500 до 67 500 леев или до 4 лет лишения свободы.