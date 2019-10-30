Шаповалов: Только массовое участие в выборах коренных кишинёвцев может обеспечить победу Иону Чебану! (ВИДЕО)

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Политолог Борис Шаповалов призвал всех кишинёвцев принять активное участие во втором туре выборов примара муниципия Кишинёв, который состоится в это воскресенье, 3 ноября. Политолог уверен, что необходимо призывать своих друзей, близких, соседей, знакомых выйти на голосование, потому что только массовое участие коренных кишинёвцев может обеспечить победу Иону Чебану.



– Я – Борис Шаповалов, историк, политолог, педагог. Многие из вас меня очень хорошо знают, и я обязательно буду принимать участие в этих выборах и я буду голосовать за Иона Чебана, потому что он – достойный человек. Он – специалист, профессионал, человек, который имеет чёткую и ясную программу развития города и его пригородов, человек, который имеет очень мощную, сильную команду муниципальных советников, с которыми он уже за прошедшие 4 года доказал, что достоин управлять городом и способен решать очень многие наши проблемы, – считает политолог.

Он призвал сограждан, всех кишинёвцев, жителей городских кварталов принять активное участие в выборах 3 ноября, потому что в первом туре, 20 октября, на голосование, к сожалению, вышел всего лишь каждый третий городской житель, то есть голосовала всего лишь 1/3 коренных жителей Кишинёва.

– У нас с вами имеется замечательная, прекрасная возможность, наверное, единственная за последние 12 лет, когда мы, жители Кишинёва, можем избрать своего кишинёвца своим примаром. Я обращаюсь ко всем тем, кто меня хорошо знает, к коллегам, к своим студентам, бывшим учащимся и их родителям с призывом принять активное участие во втором туре выборов и голосовать за Иона Чебана. Встречаемся 3 ноября на избирательных участках и голосуем за Иона Чебана! – призвал Шаповалов.