Шаповалов: Нэстасе надеется на голоса унионистов, потому что интеллектуалы и технократы проголосуют за Чебана (ВИДЕО)

Поездка в Румынию в период избирательной кампании был вполне прогнозируемым шагом со стороны Андрея Нэстасе и его избирательного штаба.

Об этом в интервью проекту “Реплика дня” заявил политолог Борис Шаповалов. Он отметил, что кандидат в генпримары решился на этот шаг, так как не надеется на получение голосов избирателей Раду.

– Там все-таки электорат интеллектуальный, технократы, которые рассматривают кандидатуру примара с точки зрения его профессионализма и некоторых других параметров. А здесь они однозначно будут на стороне Иона Чебана, потому что они голосуют не сердцем, а разумом. А у Андрея Нэстасе складывается ситуация, то что за его кандидатуру высказались представители партии унионистов – Константин Кодряну, Анатол Шалару, Дорин Киртоакэ, Валериу Мунтяну. Со стороны двух последних такая поддержка вообще наверно какой-то негатив в себе несет, поэтому Андрей Нэстасе надеется на эти 9% голосов прямых унионистов. А как их получить? Их получить можно, опять-таки используя геополитический фактор, иностранное вмешательство, в данном случае Румынии. Поэтому он и рванул, – пояснил политолог.

Шаповалов также высказал уверенность, что в Румынии Нэстасе не только участвовал в телевизионном шоу, но и встречался с влиятельными людьми, так как нуждается в их поддержке.

– Вот что ему нужно, поэтому он за этим и поехал в Бухарест, наплевав на своих кишиневских избирателей. Но унионистский электорат очень организованный, они выходят и делают все по команде, но всегда во главу угла ставят личность. Насколько личность Андрея Нэстасе, который неоднократно поливал либералов, и насколько они ему верят на сегодняшний момент – большой вопрос. Но сам факт я расцениваю как вмешательство иностранного государства во внутриполитические процессы Республики Молдова. Это попытка оказать давления и на политических лидеров с правого политического поля РМ, и на молдавских избирателей, чтобы они выбрали эту кандидатуру – абсолютно непрофессиональную, абсолютно неподготовленную, – подчеркнул Шаповалов.