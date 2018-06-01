Шаповалов: Чебан не поддался на провокации Нэстасе и действительно достоин поста генпримара Кишинева (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан вместе со своей командой вел четко продуманную избирательную кампанию, стараясь избегать классической “ловушки” правых – увода акцента кампании в геополитическую сферу.

Об этом в интервью проекту “Реплика дня” заявил политолог Борис Шаповалов. Он отметил, что для правых обсуждение геополитики и попытки представить левых врагами молдавского народа – это единственный шанс на победу.

– Но Иван Чебан и его команда, избирательный штаб, не поддаются на эти провокации. Они четко и ясно выбрали единственно правильную в данной ситуации позицию, и они четко и ясно говорят о городских проблемах. У них есть масса разработанных программ по различным направлениям городского хозяйства. У Чебана есть команда, очень сильная, профессиональная команда из муниципальных советников. Чебан очень хорошо знает проблемы города. Он их четко и ясно формулирует, а, самое главное, он видит способы решения этих проблем. И по каждому из каких-то таких проблемных вопросов у него есть какая-то соответствующая разработанная программа, – отметил Шаповалов.

Он напомнил, что после первого тура выборов Ион Чебан уже вечером вызвал Андрея Нэстасе на дебаты и предложил говорить о конкретных проблемах кишиневцев, но Андрей Нэстасе на эти дебаты не является.

– Почему? Потому что ему нечего сказать кишиневцам, потому что у него нет соответствующего образования, как у Иона Чебана. Ион Чебан все-таки имеет специализированное образование, связанное с управлением городским хозяйством, причем очень солидное, и российское и французское. Ион Чебан имеет опыт управленческий, в отличие от Андрея Нэстасе. Ион Чебан работал заместителем министра просвещения, он работал в правительстве, он отвечал за различные международные проекты, то есть он общался с конкретными инвесторами, он знает все те механизмы, эту кухню. То есть у него действительно есть и опыт работы, и знания для того, чтобы управлять городом Кишиневом, – подчеркнул политолог.

Андрей Нэстасе же закончил историко-географический факультет в Сучаве и потом юридический в Яссах, несколько лет проработал в прокуратуре и надолго исчез из поля зрения.

– Появился в 2015 году как один из соучредителей платформы “Достоинства и правда,” за которой стоят, мы все знаем, олигархи Виктор и Виорел Цопа. То есть это тоже партия, которая представляет очередную олигархическую группировку здесь у нас в Молдове. И естественно по своим профессиональным качествам, по своим навыкам управленческим, по многим другим параметрам, по наличию той же команды, по наличию той же программы, владению проблемами города, Андрей Нэстасе явно уступает Иону Чебану, и поэтому он использует любую возможность, чтобы не встретиться лоб в лоб на дебатах, – сказал Шаповалов.

Он также отметил, что такую тактику поведения Андрею Нэстасе диктуют западные партнеры из посольства ЕС и США, потому что они видят его заведомо проигрышную позицию. У Иона Чебана же есть все шансы на уверенную победу.