Шантаж, угрозы, поджоги: полиция разыскивает подозреваемых в серии преступлений (ФОТО)

Шантаж, угрозы, поджоги: полиция разыскивает подозреваемых в серии преступлений (ФОТО)

Генеральный инспекторат полиции призывает граждан помочь в поисках членов ОПГ, обвиняемых в совершении ряда преступных действий. Жертвой подозреваемых стал менеджер международной пассажирской транспортной компании, которого подозреваемые шантажировали. Также разыскиваемых подозревают в организации поджогов транспортных единиц как на территории Республики Молдова, так и в других государствах: России и Чехии.

25 апреля 2019 года были задержаны двое организаторов преступной группы. 27 апреля подозреваемых освободили под судебный контроль, однако задержанные нарушили установленные судом обязательства и решили скрыться от правосудия.

В связи с этим полиция просит граждан помочь в установлении местонахождения подозреваемых 33 и 38 лет. Тех, кто узнал мужчин, просят сообщить об этом полиции по одному из номеров телефонов: 069 999 457, 022-577-153, 078 710 293. Конфиденциальность гарантируется.

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