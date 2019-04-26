Шантаж, хулиганство, порча имущества: 7 членов ОПГ задержаны за попытки “убрать” конкурентов

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Сотрудники Прокуратуры и Генерального инспектората полиции объявили о задержании 7 сотрудников транспортной компании, которые в целях устранения своих конкурентов совершили серию противоправных деяний. Среди них – шантаж, уничтожение и умышленное повреждение имущества фирм-конкурентов.

За деятельностью ОПГ наблюдали более четырёх месяцев. Операция по задержанию проводилась совместно с Национальным инспекторатом расследований и командой Fulger.

Было установлено, что организаторы группы, двое жителей столицы в возрасте 38 и 33 лет, являлись руководителями компании, специализирующейся на пассажирских перевозках. Под их началом было организовано несколько преступлений, направленных на устранение конкурентов. В частности, они шли на шантаж, а также устраивали поджоги и нападения на автобусы, принадлежащие конкурирующим фирмам.

25 апреля прокуроры провели обыски в домах, офисах и транспортных средствах подозреваемых. В результате были обнаружены и изъяты предметы, которые демонстрируют принадлежность задержанных к вышеуказанным преступлениям, в том числе: мобильные телефоны, рации, оружие, банковские карты, схемы графика поездок и т. д.

В результате предпринятых действий было задержано 7 человек. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью обнаружения всех лиц, причастных к преступной схеме.