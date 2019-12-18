Шагреневый ассортимент

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О том, что творится в фармацевтической отрасли Молдовы

В Республике Молдова с 2015 по 2019 год в три раза снизилось количество ввозимых в страну лекарств. А каждое наименование ввозится одним импортёром. Отсутствие реальной конкуренции грозит серьёзными последствиями – дефицитом медпрепаратов и высокими ценами на них.

Лекарственный туризм

Рынок медикаментов, а также медицинских и ортопедических изделий наиболее значимый во всём мире и в Молдове в частности. Только за 2018 год на нём было реализовано лекарственных препаратов на 3,08 млрд леев, другой соответствующей номенклатуры ещё на 0,55 млрд. В целом данная товарная группа в структуре общего розничного товарооборота страны за последние годы занимала 7,4 – 8,7%.

Несмотря на существенное сокращение численности населения, импорт медикаментов за последнее десятилетие вырос со $158,0 млн до $224,1 млн, или на 41,8%. (См. диаграмму 1.)

Характерной особенностью данного сектора национальной экономики является и то, что номенклатура и объёмы собственного производства не столь значимы. Да и выпуск абсолютного большинства лекарственных форм в основном завязан на расфасовке импортируемых действующих веществ. А в целом экспорт увеличился с $44,7 млн до $70,5 млн, или на 57,7%.

Однако главная проблема не столько в суммарных объёмах, сколько в отсутствии на местном рынке длинного перечня медицинских препаратов, широко применяемых в мировой практике, а также в высоком уровне цен по сравнению с зарубежными рынками. В итоге большое количество лекарств ввозится в страну в частном порядке, обычно через знакомых. Особенно большой размах получил «лекарственный туризм» в Приднестровье.

Главная проблема не столько в суммарных объёмах, в отсутствии на местном рынке длинного перечня медицинских препаратов, широко применяемых в мировой практике, а также в высоком уровне цен по сравнению с зарубежными рынками. В итоге большое количество лекарств ввозится в страну в частном порядке.

Молдова – не заграница

А в целом если ещё на начало 2015 года в Национальный каталог цен производителя на лекарства было включено 11 573 наименования, то цены по их реализации были утверждены лишь для 5318 позиций. Именно поэтому пять лет назад только они могли легально продаваться в аптечной сети. И этот рукотворный дефицит во всё большей мере уже тогда подвергался справедливой критике со стороны общественности.

Однако в последнем каталоге от 04.11.2019 г., размещённом на сайте Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, осталось лишь 3746 позиций. При этом следует учитывать, что зачастую одно наименование конкретного лекарства здесь разбито на несколько позиций, например в зависимости от массы таблеток (50 мг, 100 мг, 200 мг и т. д.) Таким образом фактический перечень медикаментов, которые можно приобрести в наших аптеках, в разы меньше. И это при том, что во Франции и Германии количество медицинских препаратов приближается к 100 тыс. наименований, а в США – вообще к 300 тыс. При этом цены на лекарства там регистрируются на заявительной основе, а не утверждаются, как у нас, после предоставления импортёром увесистой папки всевозможных подтверждений с одновременной выплатой немалых финансовых средств.

В целом этот рынок регулируется давно во многих странах мира. И в Молдове с получением независимости был принят закон №1456 от 25.05.1993 г. «О фармацевтической деятельности», который за прошедшие годы дополнялся 21 раз. В соответствии с ним издавались и подзаконные акты. В частности Постановление правительства РМ № 525 от 22.06.2010 г. «Об утверждении Положения о порядке утверждения и регистрации цен производителя на лекарства», которое также многократно корректировалось, вплоть до охвата регламентирующими процедурами и медицинских изделий – ваты, бинтов, скальпелей, пинцетов и многого другого.

Для ограничения уровня цен заложили предельную наценку в 40% (15% – для импортёра-оптовика и 25% – для аптек). При этом импорт стали сопоставлять с ценами авторизованных производителей в эталонных странах: Румынии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Чехии, Словакии, Литве, Греции, Венгрии.

Как следствие, из продажи стали исчезать дешёвые медикаменты.

Напёрсточники рынка медикаментов

Тогда с 1 апреля 2016 года эту наценку в 40% сохранили лишь для лекарств, стоимостью до 30 леев. А всё, что дороже, дополнительно разбили ещё на четыре группы. Последняя – это препараты стоимостью более 240 леев с наценкой в 5% для импортёра и 11% – для розницы.

И наконец-то цены, казалось бы, поползли вниз… (См. диаграмму 2.)

Вот только какой ценой?

Ассортимент лекарств, как уже отмечалось выше, к настоящему времени ужался ещё на 30 %!

И при таком подходе это было закономерно: молдавский рынок незначителен по объёму и поэтому мало привлекателен для серьёзных производителей. Ведь при тех затратах, которые следует проплачивать каждые пять лет, чтобы в очередной раз продолжить продажи, достаточно проблематично вписаться в установленные нормативы. Разумеется, если всё делать именно так.

Тем не менее даже в этих условиях в зарубежных аптеках конечная цена ряда лекарственных средств зачастую по-прежнему заметно ниже, чем в молдавских.

Всё банально просто. Чтобы ни придумала непомерно разросшаяся армия доморощенных бюрократов из Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, для бизнеса возможны лишь два варианта: либо уйти из Молдовы, либо воспользоваться схемой, которая стала широко применяться компаниями-импортёрами и оптовиками.

Дело в том, что в повседневной бухгалтерской отчётности используются цены, декларируемые в рекламных проспектах производителей лекарств. По ним и заключаются сделки купли-продажи. Именно эти прейскуранты ложатся в основу для фиксации уровня цен авторизованных производителей и в эталонных странах.

Но по факту в ходе переговоров между покупателем и производителем достигается соглашение на конкретную скидку к декларируемым ценам. В итоге рождаются два контракта: первый – на закупку медикаментов по общеизвестным прейскурантам, исходя из реальной финансовой цены, а второй, – исходя из учётной цены, оформленный в виде так называемой кредитной ноты, содержание которой, естественно, является коммерческой тайной. В ней производитель после получения платежа от покупателя обязуется перечислить ему согласованную скидку. А чтобы замаскировать от контролирующих органов её истинное назначение, она прописывается как плата за какие-то услуги и попадает в доходы импортёров-оптовиков уже по другой статье бухгалтерского учёта.

Если к этому добавить, что у агентства по лекарствам отсутствует техническая база для реальной проверки качества препаратов, этот рукотворный Карфаген по регламентированию цен на медикаменты и на все медицинские изделия необходимо незамедлительно разрушить и перейти на заявительную основу их регистрации, как в абсолютном большинстве цивилизованных государств, по крайней мере для лекарств из тех стран, сертификаты которых Республика Молдова обязалась признавать (ЕС, СНГ, США, Канада, Австралия и т. д).

Да, предельные уровни торговых наценок имеют право на жизнь. Но не доводить же это до нынешнего абсурдного состояния, когда перечень медикаментов, как шагреневая кожа, сходит на нет и каждое наименование ввозится в страну только одним импортёром. А в отсутствие реальной конкуренции последствия общеизвестны: дефицит и неадекватные цены становятся благодатнейшей почвой для коррупции и переплаты потребителем.

КСТАТИ

Налоги на болезнь

Неуёмное рвение Агентства по лекарствам и медицинским изделиям зарегулировать всё и вся привело не только к вымыванию необходимого ассортимента, но стало и своеобразным налогом на болезнь – за него горой стоят чиновники, обеспечивая себе и тем, кто у них на подхвате, далеко не безбедную жизнь. В частности в их бюджете на 2020 год уже заложены собираемые доходы на 39,5 млн леев, в том числе на оплату персонала – 14,2 млн.

Вот лишь некоторые под это тарифы агентства:

регистрация для оригиналов медикаментов – 26 983 лея, а последующие дозировки – по 9137 леев;

для дженериков (Generic – непатентованные лекарственные препараты, являющиеся воспроизведением оригинальных препаратов) – 24 078 леев и 8295 соответственно.

Срок регистрации – шесть месяцев с даты оплаты счёта. На перерегистрацию через 5 лет тарифы такие же.

Но для вхождения на рынок это далеко не все затраты. Кроме них, проверке подлежат переводы текстов инструкций, включая и полученные из Румынии на румынском языке (стоимость €100).

Услуги местных провайдеров за одно наименование, как правило, $1000 – $1200.

Нужно ли здесь удивляться тому, что для недорогих препаратов это неподъёмные поборы.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ