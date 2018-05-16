Сговор за спиной народа

О шансе избирателей спасти город и страну от хаоса, бедности и деградации

Выборы мэра столицы и Бельц вышли на последнюю стометровку. И чем ближе к финалу, тем отчётливее видны контуры заговора политических баронов против народа.

Усатый пошёл на поклон

Мы уже писали о том, как подозрительно слаженно погрязшие в уголовных делах мэры Кишинёва Д. Киртоакэ и Бельц Р. Усатый подали одновременно в отставку. Всё это спровоцировало столь желанные для Демпартии досрочные выборы.

На самом деле за отставкой этих двух партнёров ДПМ отчётливо видно желание отдать два крупнейших города Молдовы в руки демократов. А это в свою очередь поможет демократам удержать власть в стране и после парламентских выборов.

Ведь в Кишинёве 11 округов, по которым будут избраны 11 депутатов! Афера очень похожа на схему парламентских выборов 2014 года. Тогда партию Усатого сняли с выборов, а он призвал уничтожить бюллетени. Тогда было уничтожено 4% бюллетеней (около 6 мандатов).

Вы удивитесь, но ровно столько голосов не хватило ПСРМ и ПКРМ (46 мандатов) для создания властного альянса!

И вот история повторяется. Р. Усатый давно пытался помириться с В. Плахотнюком. Обзванивал его людей, предлагал «решить проблемы» в России, просил разрешить ему вернуться, чтобы добить ПСРМ и Игоря Додона.

Одновременно его заместители писали статьи и декларации, предлагая назначить В. Плахотнюка премьером (мол, итак вся власть у него!), поливали помоями президента, использовали конструкции «плаходон» и «бином», разработанные в офисах ДПМ для дискредитации ПСРМ и президента страны.

Учитывая огромнейшее желание Запада уничтожить единственную пророссийскую и евразийскую силу в Молдове, предложением Р. Усатого заинтересовались.

В качестве первого шага его попросили подать в отставку и выдвинуть Н. Григоришина на должность мэра Бельц, который, похоже, является человеком Демпартии.

Напомним, что Николай Григоришин – кум Андрея Чёрного, бывшего директора бельцкого ЖКХ. Так вот Андрей Чёрный – правая рука Владимира Витюка, вице-председателя ДПМ, вице-спикера парламента! Получается, что Григоришин из «Нашей Партии» борется со своим кумом из ДПМ?

На столичных выборах мэра 2015 года кандидатом от «НП» шёл её вице-председатель Илиан Кашу. Его супруга, Лариса Маноле, тоже боролась с ДПМ и с Плахотнюком, будучи советником в молдавском посольстве в Австрии! Понимаете, о чём речь? Все кандидатуры «НП» согласовывались с ДПМ!

В 2014 году по спискам партии Усатого под пятым номером шёл Валентин Визант, нанаш другого вице-председателя ДПМ – депутата Сергея Сырбу! И, о боже, Визант – бизнес-партнёр кандидата Демпартии в Кишинёве Сильвии Раду! Какое совпадение, не так ли? Они оба с 2015 года совладельцы фирмы Gate for Capital Limited.

И вот вишенка на торте. 13 мая адвокат лидера «Нашей Партии» Анатол Истрати в эфире телеканала БТВ заявил, что Ренато Усатый может вернуться в Молдову, если решением суда аннулируют мандат на его арест. Он отметил, что в октябре 2016 года были задержаны пять человек, связанных с делом Германа Горбунцова, но все сегодня на свободе! А ведь Усатый в базе Интерпола именно по делу Горбунцова.

Илиан Кашу многозначительно отметил, что вопрос о возвращении Ренато Усатого стоит очень давно, и по этому поводу готовится сюрприз! Видимо, всё зависит от того, удастся ли Н. Григоришину и Ренато Георгиевичу дискредитация кандидата от ПСРМ Александра Усатого. Поэтому Ренато Усатый заявил бельчанам: победит Григоришин – вернусь!

Вспоминается возвращение лидера «НП» в 2015 году аккурат под местные выборы. Его даже арестовать пришлось на два дня, чтобы рейтинг раскрутить и тут же отпустить! У вас есть ещё вопросы?

Интриги Майи Санду

Предвыборная кампания на должность мэра Андрея Нэстасе поражает… своим отсутствием. Найти баннер, плакат, листовку или хотя бы одного агитатора ПДП можно с огромным трудом. Самого Нэстасе не видно на улицах, предприятиях, встречах с людьми.

Вся кампания Нэстасе отличается редкостной серостью, выпадами в адрес Чебана, отсутствием чёткого посыла. Близкий к Нэстасе канал Jurnal TV не организовал дебатов, передача Ora de Ras била исключительно по Чебану, митингу 1 мая, лишь изредка упоминая Сильвию Раду!

Понять, что происходит с А. Нэстасе крайне сложно. Ощущение, что он не хочет победить, делает всё для победы кандидата ДПМ С. Раду. Неужели на А. Нэстасе давит тот же Госдеп, как это было в 2016 году, когда он снялся в пользу М. Санду? Его союзники из ЛДПМ и ПДС Майи Санду явно не рвутся в бой за Нэстасе.

М. Санду снялась в одном ролике с Нэстасе, пожала для приличия ему руку на одном плакате. Но мы не видим дебатов Санду на ТВ, встреч с гражданами, газет ПДС, роликов в пользу Нэстасе.

В Фейсбуке отсутствуют до слёз знакомые аватарки сандуистов с надписью «Голосую за Нэстасе». TV 8, близкая к ПДС, почти не освещала выборы, проявив, согласно мониторингу КСТР и некоторых НПО, редкую равноудалённость. Лишь в конце прошлой недели TV 8 неохотно согласился пиарить бесплатно ролик с А. Нэстасе.

А ведь на президентских выборах 2016 года Jurnal TV, близкий к Нэстасе, каждый день посвящал сюжеты Майи Санду, истратив более миллиона евро на эфирное время для её продвижения.

Ни один из экспертов, близких к ПДС, кроме Оазу Нантоя, не стал выступать в поддержку А. Нэстасе. Некоторые докатились до того, что стали расхваливать исподтишка Сильвию Раду! Но мы же помним, как десятки политологов, журналистов, сотни НПО буквально истерили на президентских выборах, убеждая, пугая и тем самым принуждая граждан проголосовать за Майю Санду.

Казалось, опрос БОМ должен был исправить ситуацию. Ведь он же финансируется Фондом Сороса, где работала сама Майя Григорьевна в качестве председателя сената! Так опять нет. Нэстасе – на третьем месте, с разрывом в 8% от Сильвии Раду.

На самом деле наша гипотеза, которую мы высказали ещё месяц назад, похоже, верна. Майе Санду не нужна победа Нэстасе. Если последний станет мэром, тогда придётся общие списки делить пополам, что явно не входит в планы Майи Григорьевны, которая планирует дать ПДП не более ¼ списка. Эксперты, близкие к ПДС, также не собираются поддерживать Нэстасе по той простой причине, что на парламентских выборах они пойдут по столичным округам. В случае победы Нэстасе сам пожелает выдвинуть своих. И выдвинет же!

Вот почему М. Санду откровенно саботирует Нэстасе. И здесь нельзя исключать сговора с Демпартией, которой Нэстасе не очень нравится. ДПМ и ПДС Санду давно замечены в согласовании общей повестки.

Общеизвестно, что у Майи Санду и Влада Плахотнюка один хозяин – Госдеп. У них и одна Родина, гражданами которой они являются, – Румыния. Поэтому поневоле приходится на словах бороться, а на деле сотрудничать.

И поддержка Майей Санду призыва к бойкоту референдума в столице подтверждает это. Как и обращение в Генпрокуратуру против И. Додона. Видимо, во втором туре М. Санду призовёт избирателей… самим определиться с выбором. А это будет равнозначно призыву за Сильвию Раду.

За гранью добра и зла

В последнюю неделю избирательной кампании демократы подключили весь админресурс. Просто жуть берёт, когда смотришь, на что пошли эти господа, чтобы продвинуть Раду.

Исторические достижения Сильвии Раду воспевали 30 СМИ, 10 телеканалов, десятки придворных аналитиков, все претуры, мэрия и правительство впридачу!

Сняли с выборов Р. Апостолову, которая вместо того чтобы отнимать голоса у Чебана, откусила 3% у Сильвии Раду! Прогнули Воронина, и он начал трубить о бойкоте выборов в надежде, что левые не выйдут на голосование, а значит Раду победит. Напомним, что Воронин призывал и к бойкоту президентских выборов в 2016 году, надеясь на победу Майи Санду. Подключили и Партию Шора, чтобы она убедила избирателей Рышкановки не выходить на выборы! Заставили госпредприятие Poşta Moldovei размещать предвыборный вкладыш Демпартии в газету «АиФ в Молдове» без согласия редакции!

Запустили ядовитые статьи в правых газетах (Ziarul de Gardă и т. д.), в которых И. Чебана представляют чуть ли не олигархом. У него, оказывается, есть квартира и новая машина марки Skoda. Серьёзное преступление, ничего не скажешь. Скоро мы узнаем, что Чебан и миллиард украл, и BEM разорил, и аэропорт «прихватил»!

«Чисто случайно» все работники ЖЭУ откликнулись на призыв С. Раду по озеленению территории. Да что там ЖЭУ – армия вышла на ремонт дорог по приказу Сильвии Раду!

А сколько фальшивых опросов вбросили? Это жесть. Конторы типа «Рога и копыта» пытаются оболванить избирателей, что С. Раду – абсолютный фаворит! Дескать, кишинёвцы высоко оценили разрушение ДК профсоюзов, незаконные стройки, повышение тарифов на электричество, связь Раду с ДПМ и лично с В. Плахотнюком!

Якобы горожане, словно круглые идиоты, отдают ДПМ около 5% голосов, а вот её ставленнице – около 40%.

И вот 14 мая вышел опрос БОМ. Финансирует сей опрос Фонд Сороса, который симпатизирует правым и нередко Демпартии. Но даже БОМ не смог скрыть очевидного, даже если подыграл правым. А именно, что И. Чебан – абсолютный фаворит в предпочтениях избирателей (30%), С. Раду – лишь на втором месте (23%), а А. Нэстасе – на третьем (15%).

Ну что ж, как ни крути, Чебан всё равно впереди, а Раду, как бы ни старалась, позади. Только не удивляйтесь! После появления опроса несколько порталов, в том числе Point, опубликовали новость, что Раду, согласно опросу БОМ, обогнала Чебана!

В тот же день на Ботанике было совершено нападение на агитаторов ПСРМ на проспекте Дачия, 47. Одному из агитаторов разорвали куртку и силой отобрали сумку с литературой, пригрозив физической расправой! Это уже за пределами добра и зла, честное слово.

Падение Раду

За время пребывания Сильвии Раду на должности и. о. мэра, СМИ Демпартии её «беспощадно» пиарили. Надо признать, что ежедневные шоу-постановки дали свой эффект. Многие доверчивые граждане и впрямь поверили, что она уволила М. Молдовану, И. Гамрецкого, А. Фляша и Н. Грозаву. Ещё достаточно граждан, которые просто не в курсе, что эти господа как сидели, так и сидят в тёплых столичных креслах!

Хватает и тех, кто убеждён, что Раду что-то делает. На вопрос, что конкретно, никто ответить толком не может.

И надо признать, создавали имидж Сильвии Раду весьма филигранно. Бизнесменам внушали, что Раду пришла из бизнеса, наведёт порядок. Видимо, как это ранее сделали Филат, Шор, Габурич. Домохозяйкам рассказывали, что она – отличная хозяйка, любящая мать. Дескать, это вам не вечно недовольная Майя Санду! Русскоязычным, что С. Раду – независимая, аполитичная. Ну принципиально не говорит на заседаниях мэрии по-русски, назначила униониста Хрицука советником, разрешила унионистский марш столетия, трепетно относится к камню Гимпу, но ведь это же мелочи, не так ли?

Однако последние две недели Демпартия заистерила. И её истерика логична и понятна. Дело в том, что рейтинг С. Раду начал падать из-за разрушения её образа. Вдруг стало ослепительно ясно, что «независимый кандидат» оказывается представителем Демпартии.

«Борец с коррупцией» – сама знатный коррупционер, выбивший $ 9 млн из Union Fenosa в пользу собственной фирмы. Об этом говорит отчёт НАРЭ от 2013 года, который был засекречен, но правда всплыла.

«Заботливая хозяйка» цинично повышала тарифы на электричество, загоняя пенсионеров, ветеранов, многодетные семьи в непосильные долги. Хороша забота, ничего не скажешь! Хотя чего не сделаешь ради ежемесячной зарплаты в 430 000 леев?

Европейский менеджер и бизнесмен приказала убрать ларьки… и увезти их на предприятие Metalferos, близкое к Демпартии!

Безусловно, демократы внушают гражданам, что Сильвию Раду нужно понять и простить. А потом ещё 9 лет потерпеть власть Демпартии и олигархов.

На самом деле 20 мая у граждан уникальный шанс не просто избрать своим мэром профессионала, но и спасти город, а потом и страну от хаоса, бедности и деградации. Другого такого шанса может и не быть!

Богдан Цырдя, политолог