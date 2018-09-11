Сгоревшее несколько дней назад в Кишиневе такси во время пожара врезалось в другую машину (ВИДЕО)

Страшный дорожный инцидент произошел в столичном районе Буюканы в ночь с пятницы на субботу: автомобиль такси, ехавший по улице Крянгэ, внезапно полыхнул.

Перепуганный водитель, который в тот момент ехал на вызов, заметил дым и пламя из-под капота, и врезался в Toyota, ехавшую по той же полосе. Таксисту чудом удалось выбраться из горящей машины. Сделать что-то самостоятельно он уже не мог, и вызвал пожарных, пишет canal3.md.

Прибывший на место происшествия экипаж погасил пламя, но автомобиль успел выгореть полностью: восстановлению он не подлежит. Второй автомобиль оказался поврежден не сильно. По счастью, никто из людей не пострадал.

По предварительной версии, причиной возникновения возгорания стало короткое замыкание в двигателе. Точную причину, однако, еще предстоит установить специалистам.