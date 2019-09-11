Сгорел, как спичка: автомобиль воспламенился во время движения, водителю удалось спастись (ВИДЕО)

Сгорел, как спичка: автомобиль воспламенился во время движения, водителю удалось спастись (ВИДЕО)

Настоящий шок пережила женщина, машина которой загорелась во время движения по трассе, и сгорела полностью за считанные минуты. Потерпевшей удалось вовремя выскочить из автомобиля, но она пережила сильный стресс – плакала и смеялась одновременно.

Инцидент произошёл поздним вечером во вторник, 10 сентября. Видео горевшего автомобиля было опубликовано в социальной сети другими участниками дорожного движения. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь, однако автомобиль к тому времени успел полностью сгореть.

К счастью, женщина, которая находилась за рулём машины, не пострадала, но пережила сильный стресс. Причина возгорания устанавливается, передаёт echipa.md.

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