Сезон вирусов в разгаре: в Кишинёве зарегистрировано около 3 тысяч случаев ОРВИ

В столице ежедневно растут случаи ОРВИ. Пациенты ежедневно стоят в очередях к семейным врачам с температурой, кашлем и болями в горле.

Только за последнюю неделю в Кишинёве было зарегистрировано около 3 000 случаев острых респираторных вирусных инфекций, пишет canal2.md. Больше всего вирусам подвержены дети, беременные женщины и пожилые люди. По словам врачей, каждый второй пациент обращается к ним с симптомами ОРВИ. В связи со сложившейся ситуацией специалисты рекомендуют жителям страны употреблять в пищу больше овощей и фруктов, богатых витаминами, чтобы укрепить свой иммунитет и чаще проветривать помещения.

– Необходимо избегать массового скопления людей, а также контакта с больными. Важно также соблюдать гигиену и прикрывать рот во время кашля и чихания. Кроме этого, запрещается допускать детей с симптомами болезни к коллективу, – сообщила эпидемиолог ЦОЗ Кишинёва Оксана Константинова.

Стоит отметить, что по данным представителей минздрава, количество заболевших ОРВИ находится ниже эпидемиологического порога.