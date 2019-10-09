Сезон простуд начался: тысячи обращений поступают в службу 112

Сезон простуд начался: тысячи обращений поступают в службу 112

По мере того, как на улице становится всё холоднее, количество пациентов с респираторными инфекциями увеличивается. Так, с начала октября Служба экстренной медицинской помощи зарегистрировала 15 002 запроса, из которых 2 612 пришлись на детей.

За указанный период врачи “скорой” прибыли по 1 145 обращениям в связи с острыми вирусными респираторными инфекциями, из которых 709 случаев – у детей. В отделения неотложной помощи больничных учреждений были доставлены 312 пациентов. Из них – 40 взрослых и 272 ребёнка, пишет unica.md.

Специалисты рекомендуют при появлении первых симптомов простуды не заниматься самолечением, а проконсультироваться с семейным врачом. Медик наиболее точно оценит степень тяжести заболевания и назначит соответствующее лечение. В экстренных случаях следует обращаться в Службу скорой медицинской помощи по номеру 112.

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