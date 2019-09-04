Сезон охоты стартовал: гражданам напомнили о важных правилах

Управление полиции Гагаузии доводит до сведения граждан информацию об открытии сезона охоты 2019-2020 гг. Он продлится с 24 августа 2019 по 29 марта 2020 года. Охота проводится по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.
Находясь в охотничьих угодьях, пишет upatogagauzia.md, охотник должен иметь при себе в обязательном порядке следующие документы:
- разрешение на владение оружием,
- охотничий билет с отметкой об уплате взносов;
- разрешение на соответствующий вид охоты, завизированное в установленном порядке;
- лицензию на отстрел того или иного вида животных и птиц.
Кроме того, необходимо строго соблюдать установленные нормы отстрела.
- во избежание несчастных случаев, охотники должны носить экипировку или жилеты жёлто-зелёного или ярко-оранжевого цвета;
- оружие может перевозиться только обладателем лицензии;
- владелец охотничьего ружья отвечает за его целостность;
- запрещено стрелять близ населённых пунктов;
- запрещается пользоваться огнестрельным оружием с дефектами;
- использование просроченных или повреждённых патронов запрещено.
Любое отступление от установленных правил является нарушением и влечёт за собой ответственность в соответствии с УК Республики Молдова.
Facebook Комментарии