Сезон охоты стартовал: гражданам напомнили о важных правилах

Сезон охоты стартовал: гражданам напомнили о важных правилах

Управление полиции Гагаузии доводит до сведения граждан информацию об открытии сезона охоты 2019-2020 гг. Он продлится с 24 августа 2019 по 29 марта 2020 года. Охота проводится по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

Находясь в охотничьих угодьях, пишет upatogagauzia.md, охотник должен иметь при себе в обязательном порядке следующие документы:

  • разрешение на владение оружием,
  • охотничий билет с отметкой об уплате взносов;
  • разрешение на соответствующий вид охоты, завизированное в установленном порядке;
  • лицензию на отстрел того или иного вида животных и птиц.

Кроме того, необходимо строго соблюдать установленные нормы отстрела.

  • во избежание несчастных случаев, охотники должны носить экипировку или жилеты жёлто-зелёного или ярко-оранжевого цвета;
  • оружие может перевозиться только обладателем лицензии;
  • владелец охотничьего ружья отвечает за его целостность;
  • запрещено стрелять близ населённых пунктов;
  • запрещается пользоваться огнестрельным оружием с дефектами;
  • использование просроченных или повреждённых патронов запрещено.

Любое отступление от установленных правил является нарушением и влечёт за собой ответственность в соответствии с УК Республики Молдова.

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