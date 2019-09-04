Сезон охоты стартовал: гражданам напомнили о важных правилах

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Управление полиции Гагаузии доводит до сведения граждан информацию об открытии сезона охоты 2019-2020 гг. Он продлится с 24 августа 2019 по 29 марта 2020 года. Охота проводится по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

Находясь в охотничьих угодьях, пишет upatogagauzia.md, охотник должен иметь при себе в обязательном порядке следующие документы:

разрешение на владение оружием,

охотничий билет с отметкой об уплате взносов;

разрешение на соответствующий вид охоты, завизированное в установленном порядке;

лицензию на отстрел того или иного вида животных и птиц.

Кроме того, необходимо строго соблюдать установленные нормы отстрела.

во избежание несчастных случаев, охотники должны носить экипировку или жилеты жёлто-зелёного или ярко-оранжевого цвета;

оружие может перевозиться только обладателем лицензии;

владелец охотничьего ружья отвечает за его целостность;

запрещено стрелять близ населённых пунктов;

запрещается пользоваться огнестрельным оружием с дефектами;

использование просроченных или повреждённых патронов запрещено.

Любое отступление от установленных правил является нарушением и влечёт за собой ответственность в соответствии с УК Республики Молдова.