Сезон охоты на диких кабанов, лис и шакалов в Молдове будет продлен в рамках борьбы с АЧС

В правительстве разработали ряд конкретных мер по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), которая всё активнее распространяется по нашей стране. В этой связи кабмин накануне внес изменения в ряд нормативных актов.

Так, сезон охоты на диких кабанов, лис и шакалов будет продлен с 26 февраля до 31 июля 2019 года. Также будут увеличены квоты на отстрел диких кабанов, в том числе на охраняемых государством природных территориях, пишет moldpres.md.

Также одобрено внесение изменений в Рамочное положение о водно-болотных угодьях международного значения (Рамсарские угодья). Эти изменения позволят проводить отстрел диких кабанов, шакалов и лисиц в случае вспышки инфекционных заболеваний.

Правительство также утвердило Положение о порядке пересечения государственной границы товарами, подлежащими контролю Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Проект переносит положения Директивы ЕС о списках животных и продуктов, подлежащих проверке на КПП.

На сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 15 активных очагов АЧС.