Сезон гриппа и ОРВИ: эпидемиологическая ситуация в стране стабильна

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Республике Молдова не представляет опасности.

Согласно эпидемиологическим данным на территориях, за неделю (19.11.18-25.11.18) заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей составила 229,74 случаев на 100 000 населения, что на 7,1% выше по сравнению с прошлой неделей, передаёт politics.md.

Стоит отметить, что в период с 1 октября по 25 ноября было зарегистрировано 59 581 случай инфекционных заболеваний, в том числе 8 158 за отчётную неделю, 2 900 случаев тяжёлого острого респираторного синдрома, в том числе 388 за отчётную неделю.

На этой неделе также сообщалось о первом случае гриппа AH1N1 у 58-летнего жителя Кишинёва. Пациент был госпитализирован и получил соответствующее лечение.