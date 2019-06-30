Сезон фруктов и овощей: сколько стоят “витамины” на рынках Молдовы

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В этом году холодный май, а затем дождливый июнь не в лучшую сторону повлияли на урожай фруктов и овощей. В том числе и поэтому многие потребители утверждают, что цены на овощи-фрукты на местных рынках чрезмерно высоки, несмотря на разгар витаминного сезона.

Так, килограмм черешни стоит, в среднем, 25 леев, а вишни – 40 леев, пишет unica.md. Огурцы и кабачки – дешевле: их продают по 8-9 и 4 лея, соответственно.

Килограмм малины на рынке можно купить за 25-35 леев. Помидоры стоят 23-30 леев, персики – 10-15 леев, абрикосы – 10-20 леев, нектарины – 35 леев за килограмм. Сладкий перец продают по 15-18 леев, лук – по 10 леев, а початок кукурузы можно купить за 12 леев.