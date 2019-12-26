Сезон чудес и волшебства

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О том, как «морозят» актёры и о чём вспоминают Деды Морозы

Добрый дедушка с белой бородой и мешком подарков – один из самых светлых образов нашего детства, когда мы искренне верим в чудеса. И даже взрослея, хотим сохранить это зыбкое ощущение новогодней магии. Седовласые кудесники рассыпают капли волшебства на протяжении всей нашей жизни. «АиФ в Молдове» задалась вопросом, а что сами испытывают эти люди, будоражащие нашу память светлыми чувствами?

Настоящей не бывает

В число самых настоящих Дедов Морозов входит народный артист Молдовы, актёр театра кукол «Ликурич» Владислав Шелух. Впервые костюм Деда Мороза он надел в 1957 году, будучи ещё школьником, и с тех пор эта роль стала частью его жизни. Он давно не бреет бороду, потому что дети должны знать, что Дедушка Мороз – настоящий.

Владислав Шелух, сравнивая детские желания в разные годы, говорит, что раньше ребятишки просили конфеты, а сейчас – мобильные телефоны. Бывали в его практике случаи, когда родители давали Деду Морозу в мешок не тот подарок, что хотело их чадо, и в результате праздничная встреча омрачалась истерикой. Они же принимают Деда Мороза за своего, и если он ошибся, значит именно он и виноват. И надо уметь сгладить ситуацию. А вот взрослые сами обманываться рады.

– Когда человек перестаёт верить в Деда Мороза, он стареет, – считает Владислав Шелух. – Поэтому со взрослыми я говорю так же, как и с детьми – взрослые тоже верят в волшебство, даже больше, чем дети. Поэтому надо возлюбить профессию свою и не пускать в неё тех, кто способен испортить праздник. Роль Деда Мороза трудна. Её надо любить, как ребёнка, а к детям относиться с большим уважением. Не каждый актёр её может сыграть. Должны быть особые данные: он должен расположить к себе, а ещё уметь импровизировать (не все утренники проходят гладко). К примеру, говоришь ёлочке, чтобы она зажглась, а там лампочка перегорела или ещё что-то случилось. Вот и приходится на ходу придумывать, что в этом злой волшебник виноват. Дети мне верят. Образ Деда Мороза прибавляет мне сил. Люблю смотреть на милые мордашки – они же счастливы в этот момент, а значит счастлив и я.

Взрослые тоже верят в волшебство – даже больше, чем дети. Поэтому надо возлюбить профессию свою и не пускать в неё тех, кто способен испортить праздник.

Собиратель желаний

Мир меняется, меняемся мы и наши желания. И порой нам кажется, что наши дети живут в иной ментальности. Но именно в Новый год, когда они смотрят в глаза Деду Морозу и распахивают свою душу, становятся настоящими, такими, какими мы хотели бы их видеть.

– У меня есть традиция: перед раздачей подарков дети подходят ко мне и на ушко шепчут о своём желании, – рассказывает актёр Русского драматического театра им. Чехова Арчил Иоселиани. – Я им разрешаю посвящать в свои желания только родителей. Обычно они заказывают какие-то игрушки. На одном из утренников крепенький мальчик всех растолкал, подбежал первым, взялся за посох и говорит: мол, хочу, дедушка, мобильный телефон. Я всегда говорю детям, что они могут загадать только одно желание. Смотрю, он опять занял очередь (стоял уже последним). Подходит и говорит: «Дедушка, а можно я поменяю желание? Не нужен мне мобильный телефон, я желаю здоровья маме и папе. И тебе, Дедушка Мороз, тоже этого желаю».

Дед Мороз – собиратель детских желаний. Было бы замечательно, если бы можно было их все собрать – хотя бы для того, чтобы узнать, о чём мечтают наши дети. Возможно, многим просто не хватает любви и внимания.

– Помнится, в детском саду на Ботанике, уже после утренника, когда мы прощались с детьми, ко мне подбежала девочка, обняла и попросила: «Пожалуйста, не уходи, поехали ко мне домой, будешь моим дедушкой», – вспоминает актёр Театра им. Чехова Александр Новак. – Я даже растерялся от неожиданности. Дети искренне верят в Деда Мороза, в сказку и в волшебство. Они говорят о том, что Дед Мороз должен прийти к ним в новогоднюю ночь и положить подарки под ёлку. В этом нежном возрасте они уверены, что именно он – а никто другой – приносит им долгожданные подарки.

Полюбите дантиста

Иногда артисту, выступающему на детских новогодних утренниках, приходится использовать всё своё мастерство, чтобы выкрутиться из непредвиденных ситуаций, особенно когда дети задают очень необычные вопросы. Директор театра Чехова Константин Харет уже несколько лет в качестве Деда Мороза отвечает на вопросы читателей в ходе прямой линии, организуемой одной из молдавских газет. Детские вопросы бывают очень неожиданными, и, чтобы не попасть впросак, соображать надо молниеносно.

– На детских утренниках в костюме Деда Мороза обычно очень жарко. Вот и случился небольшой казус. У меня начали отклеиваться усы, – делится смешными историями Константин. – Подобного промаха никак нельзя было допустить, потому что дети поняли бы, что Дед Мороз – не настоящий. Пришлось сказать ребятам, что у дедушки разболелись зубы. Я весь утренник проработал, жалуясь на зубную боль, говорил, что сразу пойду к стоматологу и что зубные врачи очень хорошие, они нам помогают и не следует их бояться. Из собственного опыта знаю: играть для детей очень сложно. Если актёр «лжёт», они сразу это чувствуют. Злые должны быть по-настоящему злыми, а добрые – добрыми. Чтобы быть хорошим Дедом Морозом, надо обладать определённым талантом. Если малыши в добром волшебнике узнают нянечку или детсадовского дворника, они очень рано теряют веру в Деда Мороза.

…Верь после этого

Веру в волшебство новогоднего праздника, в Деда Мороза, в силу чарующих огоньков порой небрежно убивают сами родители. Секрет осязаемого Деда Мороза в том, что он тёплый и в свой праздничный наряд переодевается перед выходом на сцену.

– Я очень трепетно отношусь к детскому восприятию Деда Мороза. Однажды нас пригласили на утренник в один из торговых центров. Переодеваться актёрам пришлось в свободном бутике с прозрачными стенами, – вспоминает актёр театра «С улицы Роз» Дмитрий Дубина. – В момент моего облачения в костюм мимо проходил папа с маленьким сыном и показал, как Дед Мороз одевается. Он так гордился тем, что показал сказочного героя без костюма, что мне стало грустно. Почему папа постарался испортить ребёнку праздник и убить в нём веру в Деда Мороза? Я, как временно исполняющий его обязанности, обращаюсь ко всем родителям с просьбой, чтобы они были более внимательны и как можно дольше сохраняли у ребёнка веру в чудеса.

Роль Деда Мороза очень ответственна, она дарит сказку, которая сопровождает нас на протяжении всей жизни. Новый год – лучшее время, чтобы вспомнить детство и почувствовать себя детьми. Когда человек погружается в новогоднее настроение, он начинает верить в чудеса. И пусть вокруг нас будет как можно больше хороших «наследников» этого доброго сказочного волшебника – чтобы их хватило на всех.

КОММЕНТАРИЙ

«Поморозил» и бросил

Пётр Пейчев, актёр Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова:

– К новогодним утренникам я отношусь с большой ответственностью и всегда критически оценивал работу своих коллег, которые играли роль Деда Мороза. Я помню, как в детстве у окна ждал сказочного дедушку, потом на праздниках его изображал. Поэтому я не представляю халтуры в этом образе. Однажды 2 января в нашем театре мне пришлось в очередной раз играть Деда Мороза в новогодней сказке. Праздник получился красивый. Я обратил внимание на девочку, которая пришла на утренник с бабушкой. Малышка была очень активной, я даже посадил её к себе на плечо. А потом в социальной сети бабушка написала, что Дед Мороз был выпившим. Если Дед Мороз хороший и весёлый, не значит, что он выпил горячительного. Профессиональные актёры таких вольностей себе не позволяют. Быть весёлыми и веселить – наша работа. Этот случай меня очень огорчил, и с тех пор на детских утренниках я редко играю эту роль.

В ТЕМУ

Недетские цены

Визит Деда Мороза можно заказать по интернету, если нет таковых среди знакомых. Стоимость услуги зависит от даты и времени поздравлений. Ажиотаж начинается в ночь с 24 на 25 декабря. Если вызывать его на дом, то, в зависимости от времени суток, стоимость услуги колеблется от €50 до €150. В новогоднюю ночь её цена достигает €200.

В детские сады Деда Мороза приглашают до 26 декабря. Стоимость – от 1200 до 1600 леев.

Корпоративы с 30 декабря до 1 января обойдутся от €150 до €400, в зависимости от времени действия. Цены указаны за программу в 25–30 минут и могут изменяться в зависимости от «квалификации» Деда Мороза.

Наталья Устюгова